All : Leipzig flippe et se prive d’Augustin

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Etonnante décision de la part de Leipzig, qui n’a pas fait jouer Jean-Kevin Augustin ce samedi face à Hanovre en championnat.

Le club allemand a pris acte de la contestation de la FFF, qui a déposé plainte devant la FIFA en raison du refus non justifié de l’international espoir de se présenter au rassemblement de l’équipe de France de sa catégorie début septembre. Visiblement inquiet d’une possible suspension de l’ancien joueur du PSG, Leipzig a joué la carte de la prudence. « Il y a une procédure en cours et c'est nous qui avons décidé de ne prendre aucun risque. La FIFA est saisie d'une plainte et il serait négligent de notre part de l'aligner », a fait savoir le président de Leipzig, Oliver Mintzlaff, à la chaîne Sky Allemagne.

Une décision surprenante, car cela priverait Augustin de plusieurs matchs en attendant une éventuelle sanction de la FIFA. Et d’autant plus étonnante que le club allemand était persuadé d’être dans son bon droit, puisque les convocations pour les sélections de jeunes ne sont pas obligatoires. Mais il faut croire que le coup de pression de la FFF a eu son effet.