Officiel : Bosz viré par le Borussia Dortmund, Stöger nommé coach

Cela n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel, Peter Bosz n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Ce dimanche midi, à l'occasion d'une conférence de presse, les dirigeants du BVB ont confirmé que le technicien néerlandais arrivé l'été dernier était limogé, payant au prix fort une ultime défaite contre le Werder Brême et surtout une triste série de sept matches sans victoire en Bundesliga, et une élimination sans gloire en Ligue des champions. C'est Peter Stöger, qui hérite du poste d'entraîneur de Dortmund jusqu'à la fin de l'actuelle saison, Stöger ayant lui été limogé de Cologne la semaine passée.