Lucas Vazquez signe au Bayer Leverkusen

Quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Lucas Vazquez s'est engagé jusqu'en 2027 avec le Bayer Leverkusen.
Laissé libre par le Real Madrid, qui n'avait pas prolongé son contrat, l'attaquant international de 34 ans va découvrir la Bundesliga. Ce mardi, Lucas Vazquez a en effet rejoint l'effectif d'Erik ten Hag au Bayer Leverkusen.
