Liverpool et Leverkusen, c'est la fête du mercato

Liverpool a des ambitions sur ce mercato estival. Alors que les Reds semblent avoir trouvé un accord avec Florian Wirtz, les négociations vont se poursuivre avec le club allemand pour d’autres éléments.

Le champion d’Angleterre s’apprête à un remaniement d’effectif. Dans le sens des arrivées, Florian Wirtz est la priorité du club qui tente de trouver un accord avec le Bayer Leverkusen et le joueur. Depuis plusieurs jours, les Reds sont passés devant le Bayern Munich pour l’international allemand. Cependant l’accord n’est pas encore officiel. Liverpool aimerait inclure un échange en plus d’une compensation financière dans le deal. À côté de cela, Arne Slot veut trouver un remplaçant afin de pallier le départ de Trent Alexander Arnold. L’Anglais va quitter Liverpool libre cet été. Jérémie Frimpong semble être le choix numéro 1.

🚨💣 Liverpool first official bid for Florian Wirtz in excess of €100m package with add-ons has been received by Bayer Leverkusen.



Club to club negotiations underway, restarting today to get the deal done very soon.



Wirtz already told Bayer that he only wants Liverpool.