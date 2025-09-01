Leverkusen vire déjà Erik ten Hag

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Erik Ten Hag n’aura pas résisté aux deux premières journées ratées du Bayer Leverkusen. Avec seulement un point en deux matchs, le champion d’Allemagne 2024 est en difficulté et l’entraîneur néerlandais n’y résistera pas. Selon les informations de Fabrizio Romano, la direction du Bayer Leverkusen a déjà craqué en renvoyant l’ancien manager de Manchester United. Une décision prise très rapidement dans la saison et qui peut étonner même si de sérieux doutes avaient été émis dès l’intersaison par les supporters du club allemand quant à ce choix pour succéder à Xabi Alonso.