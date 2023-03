Le Bayern Munich vire Nagelsmann, Thomas Tuchel arrive !

Alors que son Bayern Munich réalise une belle saison, avec notamment une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le PSG, Julian Nagelsmann va pourtant prendre la porte...

En effet, ce jeudi soir, la presse allemande annonce que l’ancien coach du RB Leipzig a été démis de ses fonctions d’entraîneur. Contesté depuis plusieurs mois en interne, sachant que plusieurs cadres n'adhéraient pas à ses méthodes, Nagelsmann va donc quitter le banc de touche du Bayern, deuxième de Bundesliga derrière Dortmund après sa défaite contre Leverkusen le week-end dernier.

Son successeur est déjà connu puisqu’il s’agit de Thomas Tuchel. Libre depuis son licenciement de Chelsea en septembre dernier, l’ancien coach du PSG va effectivement signer son contrat dans les prochaines heures.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern



Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m