Le Bayern joue à 12, Fribourg obligé d'attaquer Munich

Par Claude Dautel

Pendant quelques instants, le Bayern Munich s'est retrouvé avec 12 joueurs samedi en championnat contre Fribourg. L'affaire n'en restera pas là et le leader de Bundesliga risque de perdre des points.

C’est un événement plutôt rarissime dans le football de haut niveau, samedi pendant près de 20 secondes, et alors que le match se terminait, le Bayern Munich a joué à 12 contre 11 sur le terrain de Fribourg avant que cette grossière erreur ne soit constatée par l’arbitre. A la base de ce bug, une gaffe de l’adjoint munichois en charge de demander les changements au 4e arbitre, puisqu’il a demandé la sortie de Kingsley Coman et l’entrée de Niklas Süle à sa place, mais en donnant un mauvais numéro pour le joueur français, lequel ne pouvait donc pas savoir qu’il cédait sa place. S’agissant d’un match important pour le Bayern Munich, qui s’est facilement imposé (1-4), mais également pour Fribourg, qui vise une place en Ligue des champions, il était évident que l’affaire ne pouvait pas en rester là. Dans un premier temps, l’adversaire du Bayern pensait que c’est la fédération allemande qui allait spontanément se saisir du dossier, mais cette dernière a demandé à Fribourg de prendre ses responsabilités et de déposer un recours.

A 12 contre 11, le Bayern Munich a fait une grosse faute

Fribourg a porté réclamation auprès de la Ligue après l’erreur survenue lors des changements du Bayern samedi !



La DFB doit maintenant se prononcer, mais il ne devrait pas y avoir de sanctions.



Ce lundi soir, l’actuel cinquième de Bundesliga a donc annoncé qu’une réclamation officielle avait été faite suite à cette erreur du Bayern Munich, qui risque d’avoir match perdu et donc de céder trois points au profit de son adversaire de samedi. Fribourg explique qu’il s’agit désormais pour la fédération de se positionner en matière de droit du sport, mais également de faire jurisprudence si ce cas se reproduisait à l’avenir lors d’autres matchs. De même, l’adversaire du Bayern Munich constate qu’il y a eu « violation des règles » et qu’il est donc de son devoir de défendre les droits du club sur le plan sportif et économique. Cependant, ce lundi soir, Sky Sports Allemagne affirme que si la Fédération allemande va rapidement se pencher sur ce dossier, le leader du classement pourrait s'en sortir sans aucune perte de point.