Le Bayern a compris le petit jeu de Nico Williams

Par Eric Bethsy

Annoncé proche du FC Barcelone, Nico Williams a finalement prolongé son contrat à Bilbao jusqu’en 2035. C’est à se demander à quoi jouait l’ailier espagnol. Autre courtisan, le Bayern Munich a tout compris.

Comme l’été dernier, Nico Williams nous a offert un feuilleton à rebondissements. L’ailier de Bilbao était de nouveau convoité par le FC Barcelone qui semblait bien parti pour obtenir sa signature. Le club catalan se préparait à payer sa clause libératoire à 58 millions d’euros. Mais en raison d’un désaccord avec le joueur, qui réclamait des garanties sur son inscription auprès de la Liga, le deal n’a pas été finalisé et l’international espagnol a finalement prolongé avec les Basques.

Le Bayern ne l'a pas vu venir

Ce revirement de situation a forcément étonné le Barça, mais aussi le Bayern Munich d’Uli Hoeness, autre courtisan de Nico Williams. « Nous avons tous été surpris, a confié le président bavarois à la chaîne allemande BR24. Je suis également en contact étroit avec Hansi Flick (l’entraîneur du Barça), qui est actuellement en vacances au lac Tegernsee, et ils ont été surpris eux aussi parce qu'ils avaient déjà plus ou moins un engagement de la part du joueur. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il cherche à faire avec cette prolongation maintenant. »

« A mon avis, certains personnes veulent simplement plus d'argent. Il avait une clause libératoire à 60 millions d'euros, et maintenant le club essaie seulement de récupérer plus d'argent sur son transfert l'année prochaine. A la place de Bilbao, j'aurais peut-être fait la même chose. Ils joueront la Ligue des Champions cette fois. Ils veulent maintenant offrir quelque chose de correct à leur supporters. S'ils ont assez d'argent, eh bien peut-être qu'ils peuvent se le permettre. Une arrivée de Nico Williams au Bayern Munich cet été ? Cette année, c'est terminé », a acté le dirigeant également recalé pour le Parisien Bradley Barcola.