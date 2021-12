La Bundesliga à huis clos à partir du 28 décembre ?

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Face à la brutale remontée des cas de covid en Allemagne, la Bundesliga pourrait continuer, mais en fermant les stades au public dès la semaine prochaine.

Ce mardi, le gouvernement fédéral allemand et les représentants des régions se réuniront afin d’étudier les mesures à rapidement mettre en place afin de tenter de juguler l’explosion des cas covid, l’Omicron étant devenu majoritaire de l’autre côté du Rhin. Dans un pays où la vaccination a été moins importante qu’en France, les dirigeants politiques sont prêts à resserrer les règles sanitaires et c’est dans ce cas que le projet qui devrait être soumis aux responsables de chaque région prévoit notamment un retour à des matchs de football à huis clos, et cela dès le 28 décembre prochain.

Ces dernières semaines, des jauges réduites avec un maximum de 15.000 spectateurs avaient été appliquées par les différents clubs du championnat d’Allemagne, mais cette fois, les choses seront claires, plus aucun supporter ne sera autorisé en attendant que les choses s’améliorent. La Bundesliga attend désormais la communication des instances allemandes pour officialiser cette difficile décision.