Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Touché par plusieurs blessures ces dernières années, Franck Ribéry (34 ans) passera encore une partie de la saison à l’infirmerie du Bayern Munich.

Dimanche dernier, l’ailier bavarois s’est blessé au genou gauche face au Hertha Berlin (2-2). Verdict : déchirure du ligament externe, et une absence comprise entre deux et trois mois. Ce qui implique que le Français ne devrait pas retrouver les terrains avant 2018. Mais on le sait, Ribéry a de l’ego. Du coup, l’ancien Marseillais, sur le déclin depuis un bon moment, refuse d’envisager la fin de sa carrière suite à ce nouvel arrêt.

« Ceux qui pensent ça se trompent, a prévenu le Munichois dans le magazine Kicker. Bien sûr, c’est un coup dur pour moi. Mais ceux qui me connaissent savent que j’ai déjà surmonté beaucoup de situations difficiles dans ma vie. J’ai toujours été un battant. Je vais surmonter aussi ce défi. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. J’ai encore des choses à donner. Je veux jouer au minimum encore un an de plus. » En espérant que le Bayern acceptera de prolonger son contrat qui expire en juin prochain...