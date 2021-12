Joshua Kimmich touché durement par le Covid, l'Allemagne se déchire

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Opposé à la vaccination contre le Covid-19, Joshua Kimmich a créé la polémique ces dernières semaines en Allemagne.

Malgré les appels à la vaccination lancées par le gouvernement, l’international allemand a toujours refusé de se faire piquer, estimant qu’en tant que sportif de haut niveau jeune et en bonne santé, il n’était pas une population à risque. Au coeur d’un cluster au sein du Bayern Munich, le polyvalent défenseur ou milieu de terrain a été rapidement déclaré positif au Covid-19 quand les contaminations ont repris en Europe cet automne. En isolement, l’Allemand a été soigné pendant plusieurs jours et a été placé en isolation, manquant donc 20 jours de présence au sein de son club. Désormais négatif au virus, Joshua Kimmich ne va toutefois pas pouvoir reprendre l’entrainement. En effet, les examens médicaux de pointe passés à Munich ont permis de déceler une légère lésion aux poumons en raison de l’infection, et cela le privera de matchs pour encore trois semaines au moins.

Deux mois d'absence au total

« Je suis heureux que ma quarantaine soit terminée. Je vais très bien, mais je ne peux pas encore m'entraîner à fond en raison d'une légère lésion aux poumons. Je vais donc suivre un entraînement de remise en forme et j'ai hâte d'être de retour à plein temps en janvier », a expliqué Joshua Kimmich, qui manquera donc deux mois de compétition depuis sa première période d’isolation. Une durée pas anodine dans un club où son comportement a été pointé du doigt, et a provoqué de nombreux débats. Ces derniers pourraient disparaitre de force, puisque l’Allemagne envisage de rendre la vaccination tout simplement obligatoire en février ou mars 2022, histoire de ne plus laisser le choix aux indécis ou aux anti-vaccins.

ℹ️ Der #FCBayern wird seine noch ausstehenden Spiele bis zum Jahresende ohne Joshua #Kimmich absolvieren.



🔗 https://t.co/dxH68cqyvT — FC Bayern München (@FCBayern) December 9, 2021

En tout cas, le défenseur allemand s’est forcément pris quelques remarques sur les réseaux après l’annonce de son rétablissement plus compliqué que prévu. « Si seulement il y avait une solution pour éviter ça… », « guérissez bien, mais ces complications auraient pu être évitées », « les covids longs peuvent durer plusieurs mois, soyez prudents », ont ainsi été lancés au joueur munichois, entrainant bien évidemment le retour de débats sans fin sur l’obligation vaccinale ou, de l’autre côté, les dangers et effets secondaires du vaccin.