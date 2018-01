Dans : Bundesliga, Foot Europeen, OL.

Dans le documentaire « Part d’ombre » d'Olivier Dacourt diffusé sur Canal+, Franck Ribéry est revenu sur le Mondial 2010 et sur son incroyable apparition sur le plateau de Téléfoot au lendemain de la grève des joueurs français. Evoquant les événements de Knysna, et la détestable image qu'il a laissée à cette occasion, le joueur du Bayern Munich estime que Yoann Gourcuff a largement contribué à la détérioration de sa réputation en France. Car selon Franck Ribéry, celui qui était alors aux Girondins de Bordeaux, avant son transfert à l'OL, n'a jamais démenti les rumeurs sur sa relation conflictuelle avec lui.

« L'histoire avec Yoann Gourcuff, ça m'a beaucoup gêné. C'était moi la racaille et lui le gentil. Soi-disant, je l’ai giflé. Je lui ai dit: Ecoute, ça ne me plaît pas ça. On est en train de me faire passer pour une mauvaise personne et toi pour la victime (...) Il fallait des coupables. On disait ‘il a giflé Gourcuff’, ‘il l’a regardé de travers’, ‘Gourcuff a peur de Ribéry’, … Toute la France a cru à ce problème-là? », a expliqué un Franck Ribéry visiblement très ému de revenir sur ces événements qui datent d'il y a plus de sept ans.