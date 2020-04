Coronavirus : La Bundesliga de retour le 9 mai ?

Dans : Bundesliga.

Ces deux dernières semaines, l’intégralité des clubs de Bundesliga a retrouvé le chemin de l’entraînement. L’Allemagne est moins touchée par la crise sanitaire que la France, l’Espagne ou l’Italie.

Ainsi, la ligue allemande a émis l’hypothèse de reprendre la Bundesliga dès le 9 mai prochain, bien évidemment à huis clos. Un scénario parfait aux yeux des Allemands, qui pourraient boucler la fin de leur championnat avant fin juin, comme cela était initialement prévu. Interrogé par le Corriere dello Sport, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a évoqué cette possible reprise dans un mois. Et à l’écouter, on a bizarrement le sentiment que tout est plus clair en Allemagne qu’en France…

« Une reprise de la Bundesliga le 9 mai ? Rien n’est définitif. La ligue a formulé des hypothèses, proposé des scénarios. Ici l’organisation est très importante. Mais les dates ne sont pas décidées par le football, elles sont décidées par les autorités. Nous ne savons toujours pas si nous reprendrons à 100% le 9 mai. Cependant, nous savons qu’il faut recommencer. Pour deux motifs. Le premier est sportif. On doit attribuer le titre, savoir quelles équipes participeront aux coupes, qui sera rétrogradé. Le second, non moins important, est économique. Ici aussi les droits TV ont un fort impact sur les revenus. Ils n’ont pas encore été payés, le dernier versement, en particulier, celui de Sky, le principal diffuseur. Nous savons qu’ils paieront, mais vers le 15 il y aura un autre chèque. Nous devons d’abord comprendre comment la situation évolue. Nous attendons simplement le feu vert du gouvernement » a indiqué le président du conseil d’administration du Bayern Munich. Une chose est quasiment certaine, la Bundesliga sera le premier grand championnat européen à reprendre.