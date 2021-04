Bundesliga : Schalke 04 relégué !

Dans : Bundesliga.

Club emblématique de l’élite allemande, Schalke 04 a vécu une saison catastrophique et se retrouve désormais officiellement relégué en D2 allemande. La formation de Gelsenkirschen a subi la défaite de trop ce mardi soir avec un revers 1-0 face à Bielefeld. Avec seulement 13 points au compteur et deux victoires en 30 matchs, impossible de contester l’écroulement de la formation de Schalke 04, qui était dans l’élite depuis 30 ans et avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions il y a 10 ans de cela.