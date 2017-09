Bundesliga : Dortmund cartonne Mönchengladbach

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Signal Iduna Park.

Le Borussia Dortmund bat Mönchengladbach : 6 à 1.

Buts : Philipp (28e, 38e), Aubameyang (45e, 49e, 62e) et Weigl (79e) pour Dortmund ; Stindl (66e) pour Mönchengladbach.

Grâce à ce très large succès contre Mönchengladbach, le Borussia continue de carracoler en tête de la Bundesliga. Avec 16 points, et une différence de buts de +18, Dortmund devance la surprise Hoffenheim, second à deux unités, et le Bayern Munich, déjà relégué à trois longueurs après six journées de championnat.