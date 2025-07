Bayern ‍: Terrible diagnostic pour Musiala

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Gravement blessé par Gianluigi Donnarumma samedi soir lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich, Jamal Musiala sera absent entre 4 et 5 mois. Bild révèle ce jour que le milieu offensif allemand souffre d’une fracture du péroné gauche. Une blessure aussi grave que ce que l’on pouvait redouter pour le joueur du Bayern Munich, sorti sur civière juste avant la mi-temps et qui se rappellera longtemps de cette première édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.