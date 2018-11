Bayern : Ribéry plongé dans une nouvelle histoire de baston

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Déjà dans la tourmente depuis quelques jours au Bayern Munich, Franck Ribéry se retrouve une nouvelle fois confronté à une triste histoire...

Franck Ribéry vit une première partie de saison compliquée. D'un point de vue collectif, sachant que son club bavarois n'est que cinquième de Bundesliga à sept points de Dortmund, mais aussi d'un point de vue individuel. Puisqu'en 780 minutes de temps de jeu entre le championnat et la Ligue des Champions, l'attaquant français n'a pas marqué le moindre but. Un comble pour un joueur offensif de sa trempe. Mais le pire n'est pas forcément sur le terrain... Il y a deux semaines, Ribéry s'est aussi fait remarquer, en mal, en s'accrochant violemment avec Patrick Guillou, un consultant de beIN Sports, en marge de la défaite du Bayern au Borussia (2-3).

Et l'ancien international français n'en était pas à son premier coup de sang cette saison. Vu que le 15 septembre dernier, le joueur de 35 ans s'en serait pris à un photographe, qui avait fait des photos de lui à Munich dans un taxi en plein match entre le Bayern et Leverkusen (3-1), alors qu'il aurait dû être à l’Allianz Arena, malgré son absence sur la feuille de match. C'est en tout cas la version donnée par Sport Buzzer, qui avoue que Ribéry n'avait pas l'accord de ses dirigeants pour rentrer chez lui avant le coup de sifflet final. « Excédé, Ribéry serait sorti du véhicule et aurait saisi le poignet du photographe en l’incitant fortement à supprimer ses clichés. Sous la pression de l’ailier gauche français, le photographe aurait effacé les photos », détaille le média allemand. Un nouveau problème extra-sportif qui ne risque pas d'arranger la situation de Ribéry au Bayern...