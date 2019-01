Bayern : Ribéry a franchi la ligne rouge, il prend un tacle Kolossal !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Début janvier, Franck Ribéry dérapait totalement sur les réseaux sociaux en allant jusqu’à insulter ses propres followers, suite à la polémique du steak dorée à plusieurs centaines d'euros. Un dérapage qui lui avait valu un rappel à l’ordre corsé du Bayern Munich, le club allemand n’aimant pas franchement être associé à ce genre de propos insultants. Et désormais, c’est la légende de la Nationalmannschaft, Michael Ballack qui a tiré les oreilles de l’international français. S’il reconnait que Franck Ribéry est assurément l’un des plus grands joueurs du monde, il ne tolère pas non plus ses trop nombreux dérapages…

« Franck a franchi la limite de la communication verbale normale »

« On sait que Franck n’est pas un joueur facile à gérer. C’est un joueur de classe mondiale mais, parfois, il dépasse les bornes. C’est déjà arrivé plusieurs fois par le passé et Uli Hoeness lui a déjà un peu tapé sur les doigts pour le remettre dans le droit chemin. Franck lui-même sait quand il sort du cadre. Mais, dans ce cas précis, tout le monde sait que Franck a franchi la limite de la communication verbale normale. Les joueurs ont aussi une responsabilité et Franck devrait le savoir. Un joueur avec autant d’expérience devrait savoir s’exprimer en public. Des excuses publiques arrangeraient pas mal de chose » a conseillé un Michael Ballack bien plus sage que Franck Ribéry, et qui n’aimerait pas que la relation du Français avec les fans du Bayern se dégrade.