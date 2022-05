Bayern Munich : Neuer prolonge, une chèvre invitée à la fête !

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

On connait la rigueur allemande, mais pour officialiser la prolongation de contrat de Manuel Neuer, le Bayern Munich avait visiblement décidé de se lâcher un peu.

Ce lundi, le club bavarois, champion d’Allemagne une fois de plus cette saison, a annoncé que son gardien de but, Manuel Neuer, avait prolongé son contrat jusqu’en 2024. Une bonne nouvelle pour le Bayern Munich quand on connaît le niveau du portier de l’équipe d’Allemagne. Alors, pour officialiser tout cela, le service communication du club munichois a décidé de se faire plaisir en jouant sur l’ambivalence du mot goat, à la fois greatest of all time (meilleur de tous les temps) et chèvre en anglais. Pour en faisant une blague sur goatkeeper au lieu de goalkeeper (gardien de but en anglais). Et pour cela, le Bayern Munich a invité une vraie chèvre sur le gazon de l’Allianz Arena, l’animal a visiblement apprécié le goût de l’herbe allemande durant cette séquence qui a évidemment eu du succès sur les réseaux sociaux.