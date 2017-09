Bayern Munich : Carlo Ancelotti aurait démissionné

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, PSG.

Présent ce jeudi au siège du Bayern Munich pour une réunion de crise d’urgence après la lourde défaite 3-0 au Parc des Princes ce mercredi soir, Carlo Ancelotti aurait annoncé sa démission aux dirigeants qui lui reprochaient les derniers résultats et le manque de solidarité au sein de l’équipe. Selon ESPN, c’est l’entraineur italien qui a devancé directement son probable limogeage, et laisserait ainsi le poste d’entraineur du Bayern Munich vacant. Les noms de Thomas Tuchel et Willy Sagnol sont murmurés dans la presse allemande. Le club bavarois doit faire une annonce en ce sens dans le courant de l'après-midi.