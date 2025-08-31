All ‍: Ten Hag bientôt viré par Leverkusen ‍?

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Prendre la place de Xabi Alonso sur le banc du Bayer Levekusen n'était pas un challenge facile, et Erik Ten Hag risque de le comprendre dans les prochaines heures.

A peine deux matchs après le début de la saison en Bundesliga, la situation d'Erik Ten Hag est déjà compliqué, au point même que le très sérieux média spécialisé allemand Kicker annonce que l'entraîneur néerlandais devrait être limogé. Un peu moins d'un an après avoir été viré par Manchester United, Ten Hag avait pour mission de continuer l'excellent travail réalisé par Xabi Alonso, parti cet été au Real Madrid.

« La situation autour d'Erik ten Hag et du Bayer 04 Leverkusen s'aggrave. L'entraîneur fait face à de vives critiques, y compris en interne. Le club refuse publiquement de soutenir le Néerlandais. Ces signaux sont clairs et défavorables à l'entraîneur de 55 ans », explique Stephan von Nocks, journaliste de Kicker. Au lendemain du nul concédé par le Bayer Leverkusen contre le Brême, le club allemand pourrait vivre un gros séisme.