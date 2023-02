All : Sané après Neuer, ça chauffe au Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

Vainqueur 3-0 contre Bochum en Bundesliga, le Bayern Munich a parfaitement préparé son dernier match avant d'affronter le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Malgré ce succès, le club bavarois doit également gérer quelques tensions.

Mardi 14 février, le PSG reçoit le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est la troisième fois en quatre saisons que les deux clubs s'affrontent. S'il est compliqué de pronostiquer ce genre de match sous haute intensité, l'équipe allemande semble mieux préparée et armée que le PSG. Le club de la capitale reste sur 4 défaites depuis le début de l'année et doit gérer plusieurs problèmes internes ainsi que des blessures ou encore des tensions avec les supporters parisiens. Si Paris semble être au bord de la crise de nerf, le Bayern Munich n'est pas non plus sur un long fleuve tranquille. Après l'imbroglio autour de Manuel Neuer, c'est au tour d'un autre cadre de plonger le FC Hollywood dans la tourmente.

Sané plonge le Bayern en plein doute

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leroy Sané (@leroysane)

À l'occasion de sa 12e victoire de la saison en Bundesliga, Julian Naggelsmann a eu l'opportunité de faire tourner avant de se déplacer à Paris. Le technicien allemand a ainsi remplacé Leroy Sané à la 77e minute. L'ancien joueur de Manchester City a eu du mal à être transcendant et ne s'est procuré quasiment aucune occasion. Au moment de sortir du terrain, l'attaquant allemand n'est pas allé saluer son entraîneur ni même ses coéquipiers ou le staff sur le banc. Sané est allé directement au vestiaire. Selon les informations de Bild, cette attitude a été très mal perçue par la direction du club munichois et notamment par Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, président et directeur sportif du Bayern Munich. Reste à savoir si Julian Naggelsman tiendra compte du comportement de Sané pour préparer son équipe avant la rencontre fatidique contre le PSG en C1. En tout cas, la tension est également présente en Bavière à l'approche des matchs couperets de la Ligue des Champions.