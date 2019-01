All : Ribéry disjoncte et choisit l'insulte pour répondre aux attaques

Dans : Bundesliga, Equipe de France.

La diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de Franck Ribéry s'offrant pendant ses vacances une entrecôte dorée à l'or fin, dont la valeur est de 1.200 euros, a permis à certains de sortir du bois pour s'attaquer au joueur français du Bayern Munich sur le thème de l'argent jeté par les fenêtres. Et cela alors qu'une même vidéo réalisée par Lionel Messi est passée comme une lettre à la poste. Mais plutôt que de laisser filer cette histoire, Franck Ribéry a décidé de répondre aux critiques en tombant inutilement dans l'insulte.

« Pour 2019, remettons les points sur les I et les barres sur les T. Commençons pas les envieux, les rageux, nés sûrement d’une capote trouvée : Niquez vos mères, vos grands mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite c’est avant tout grâce à Dieu, à moi et à mes proches qui ont cru en moi (...) Ensuite, concernant les pseudo-journalistes qui ont été toujours été dans la critique négative envers moi, mes actes (dernier exemple en date : le prix de ce que je mange), quand je fais des dons car on m’a appris à donner quand je reçois beaucoup. Pourquoi aucun grand média national ne diffuse-t-il cela ? Non, vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange (etc). Oh oui, pour ce genre de futilités vous êtes présents », a balancé, via Twitter, un Franck Ribéry visiblement furieux.