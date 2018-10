All : On ne l'avait pas vu venir, Zidane est la priorité du Bayern !

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, Mercato.

Balayé par Monchengladbach samedi (0-3) lors de la 7e journée de Bundesliga, le Bayern Munich est déjà en crise.

Il faut dire que personne ne s’attendait à ce que l’équipe de Niko Kovac pointe à la 6e place du classement après 7 journées. Il n’en fallait pas plus que pour le jeune entraîneur croate de 46 ans soit menacé. Ainsi du côté de l’Allemagne, un nom revient avec insistance ces dernières heures. Et à vrai dire, on ne l’avait pas vu venir puisque selon Bild, c'est Zinedine Zidane qui est la priorité n°1 des dirigeants allemands en cas de départ de Niko Kovac durant la trêve internationale.

En cas de refus de l’ex-entraîneur du Real Madrid, deux autres coachs français figureraient dans la short-list du Bayern Munich : Laurent Blanc et Arsène Wenger, sans clubs depuis leurs aventures respectives au PSG et à Arsenal. S’il est encore trop tôt pour se prononcer de manière certaine sur l’identité du futur entraîneur du Bayern, il est donc clairement possible que l’Allianz Arena prenne un accent français dans les prochaines semaines. Et ce serait une très grosse surprise…