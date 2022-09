All : Mathys Tel entre déjà dans l'histoire du Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Titulaire avec le Bayern Munich pour la première fois de sa carrière, Mathys Tel a fait parler la poudre. Le joueur acheté au Stade Rennais cet été a débuté le match contre Stuttgart et il a ouvert le score en première période d’une puissante frappe du gauche après un travail de Davies. A 17 ans, c’est le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern Munich, alors qu’il en était déjà le plus jeune titulaire.

17 - À 17 ans et 136 jours, Mathys Tel est le plus jeune joueur à débuter un match pour le Bayern Munich en Bundesliga. Prodige. #FCBVfB pic.twitter.com/MCS11Ht7r9 — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022