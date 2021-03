All : Lewandowski out 5 à 10 jours, le Bayern Munich tremble !

Dans : Bundesliga.

A quelques jours du match contre Leipzig en Bundesliga et à un peu plus d'une semaine du choc face au PSG, le Bayern Munich tremble pour Robert Lewandowski qui sera absent 5 à 10 jours.

Dimanche soir, la Pologne n’a pas réellement souffert pour battre Andorre (3-0) en match qualificatif pour le Mondial 2022 avec notamment un doublé de Robert Lewandowski. Cependant, le buteur polonais a été contraint de céder sa place à l’heure de jeu en se plaignant du genou droit. Sur le banc de touche, la star offensive de la Pologne et du Bayern Munich a rapidement été pris en charge par le staff médical, une poche de glace étant placée sur le genou concerné. Du côté du club bavarois, l’inquiétude est forcément grande puisque deux matchs décisifs se profilent sur la route du Bayern Munich, à savoir le déplacement de samedi prochain à Leipzig, dauphin du Bayern en Championnat, puis la réception du PSG en quart de finale aller de Ligue des champions le mercredi 7 avril à l’Allianz Arena. Du côté de la Pologne, on s’est voulu rassurant concernant Robert Lewandowski. « Il a ressenti une petite douleur au genou, alors on a mis de la glace dessus. Il a besoin de se reposer et de bien se reposer. Nous espérons que ce n’est rien de grave », a expliqué Paulo Sousa après la rencontre.

Munich sans Lewandowksi fait moins peur

Uli Hoeness, ancien président du Bayern Munich, qui dans un premier temps avait confié que « son coeur s’était arrêté » lorsqu’il avait vu Robert Lewandowski sortir sur blessure, a ensuite confié sur RTL que « les premiers examens ne sont pas si mauvais ». Cependant, ce lundi, l’attaquant superstar du Bayern Munich devait passer de nouveaux examens afin d’en savoir plus sur la gravité de ce problème au genou. Et dans un communiqué publié sur son site internet, la Fédération polonaise de football (PZPN) a annoncé ce lundi midi que Robert Lewandowski souffrait d'une lésion du ligament latéral du genou droit et qu'il quittait la sélection pour rentrer directement à Munich, renonçant donc au match contre l'Angleterre, mercredi soir. La fédération polonaise précise que ce genre de blessure allait éloigner l'attaquant des terrains pour une période de « 5 à 10 jours ». De quoi laisser planer le doute sur sa participation aux deux matchs décisifs qui arrivent. Un énorme coup dur pour le Bayern, puisque Robert Lewandowski a marqué 35 buts et délivré 6 passes décisives cette saison avec le Bayern Munich. Son absence contre Leipzig et le PSG serait une très mauvaise nouvelle pour le Bayern, mais une très bonne pour ses deux adversaires.