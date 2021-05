All : Le zéro pointé de Nagelsmann pose problème au Bayern

Dans : Bundesliga.

Pour compenser le départ de son entraîneur Hans-Dieter Flick, le Bayern Munich a misé sur le jeune Julian Nagelsmann, l’un des techniciens les plus en vue. Pourtant, sa nomination ne fait pas l’unanimité puisque la légende Sepp Maier n’est pas emballée.

En partance pour la sélection allemande, où Joachim Löw quittera ses fonctions après l’Euro, Hans-Dieter Flick n’a pas vraiment laissé le choix au Bayern Munich. L’entraîneur bavarois préfère quitter le champion de Bundesliga en raison de tensions avec une partie de la direction. C’est pourquoi le club a choisi de miser sur Julian Nagelsmann, quitte à verser 25 millions d’euros au RB Leipzig pour le libérer.

Des doutes sur Nagelsmann

Il faut dire que le jeune technicien de 33 ans est considéré comme l’un des plus talentueux. Le seul point négatif, c’est que son palmarès est encore vierge. D’où l’inquiétude de la légende du Bayern Munich Sepp Maier. « Je ne sais pas si les dirigeants seront aussi heureux avec lui, je suis très sceptique, a prévenu l’ancien gardien contacté par Sport1. Presque tous les entraîneurs du Bayern ont connu des succès et remporté des titres avant d'arriver dans ce club. Pas lui. » Et ce n’est pas le seul doute exprimé.

Parmi les départs enregistrés dans le staff technique, celui d’Hermann Gerland, qui avait travaillé avec Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, déçoit Sepp Maier. « Il a fait pour le FC Bayern tout ce qui était possible et tout ce qui était en son pouvoir, s’est étonné l’ancien Bavarois. Il a promu les jeunes talents et donné le meilleur de lui-même pendant des années avec les professionnels. Tant de nouveaux emplois ont été créés au club, mais que vous ne puissiez pas trouver un poste pour un tel homme est incompréhensible. » En raison de ses choix forts, le Bayern Munich sera attendu au tournant.