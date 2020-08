All : Le retour des supporters validé, la bière a failli tout casser

Dans : Bundesliga.

Les fans allemands vont revenir dans les stades lorsque la Bundesliga va reprendre. Mais les conditions sont drastiques.

Les clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2 ont signé mardi un accord avec la Fédération allemande de football afin de permettre le retour des supporters dans les stades quand les championnats reprendront le 18 septembre. Pour aboutir à cette solution, les 36 équipes ont accepté des conditions, mais l’une d'elles a posé un souci majeur. En effet, si l’interdiction des déplacements des supporters adverses jusqu’à la fin 2020, l’interdiction de se tenir debout jusqu’au 31 octobre et la vente de tickets nominatifs ont été validées facilement, c’est l’interdiction de vendre de la bière dans les stades jusqu’au 31 octobre qui a donné lieu à un débat passionné. Bild révèle que plusieurs clubs ont voté contre cette interdiction, et notamment l’Eintracht Francfort.

« Nous avons voté contre l'interdiction de l'alcool parce que nous ne voyons aucun intérêt pour les fans d’aller rapidement au stade, sachant qu'ils ne pourront pas boire une bière, cela risque de poser plus de problèmes que de les régler », a déclaré Axel Hellman, patron de Francfort alors même que les supporters de son club sont eux prêts à accepter ce retour en échange d'une sobriété totale dans les stades. Malgré ce vote, la totalité des mesures a finalement été validée et les fans allemands pourront revenir dès septembre dans les stades.