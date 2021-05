All : Le Bayern Munich champion d'Allemagne sans jouer !

Dans : Bundesliga.

Grâce à la victoire de Dortmund contre Leipzig, le Bayern Munich est officiellement sacré champion d'Allemagne pour la 31e fois de son histoire, le neuvième consécutif.

C'est devant la télévision que les joueurs du Bayern Munich ont appris qu'ils décrochaient le 31e titre en Bundesliga de la longue histoire du club bavarois. En effet, Dortmund recevait Leipzig, le plus proche rival du Bayern au classement, ce samedi après-midi. Le Borussia pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0, mais Leipzig recollait au score, avant que finalement Sancho donne la victoire aux siens à la 87e (3-2). Avec ce résultat, le Bayern Munich a la certitude de ne plus être rejoint en tête du championnat d'Allemagne, avant même de jouer à partir de 18h30 contre M'Gladbach.