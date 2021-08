All : Gerd Müller, le légendaire buteur allemand est mort

Dans : Bundesliga.

Agé de 75 ans, Gerd Müller s'est éteint ce dimanche a annoncé le Bayern Munich où le buteur avait fait presque toute sa carrière . L'ancien international allemand souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Avec 365 buts en 427 matchs, Gerd Müller est considéré à juste titre comme l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, et la tristesse est grande ce dimanche en Allemagne où le Bayern Munich a annoncé la mort de cette légende. Surnommé Der Bomber (Le Bombardier), Gerd Müller avait rejoint le club bavarois pour 2.000 euros en 1964 et il avait largement contribué aux nombreux titres du Bayern. Pour le président du champion d'Allemagne, la tristesse est profonde. « Aujourd'hui est un jour triste et noir pour le FC Bayern Munich et tous ses supporters. Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps - et une personne formidable, une personnalité du football mondial. Nous sommes unis dans une profonde tristesse avec son épouse Uschi et sa famille. Sans Gerd Müller, le FC Bayern Munich ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui. Son nom et le souvenir de lui vivront à jamais », a indiqué le dirigeant du Bayern Munich. Avec la Mannschaft, Müller avait marqué 68 buts, dont un très important en finale de la Coupe du Monde 74 qui avait vu l'Allemagne de l'Ouest battre les Pays-Bas de Cruyff en finale.