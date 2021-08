All : Franck Ribéry finalement recalé par le Bayern

Dans : Bundesliga.

Ces derniers jours, la rumeur d’un improbable retour de Franck Ribéry au Bayern Munich a fait beaucoup de bruit en Allemagne.

Sans club après son expérience à la Fiorentina, l’international tricolore n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Du haut de ses 38 ans, Franck Ribéry est dans le viseur du Hertha Berlin, de la Lazio Rome, de Naples ou encore de Francfort. Mais au cours des derniers jours, une improbable rumeur a fait état d’un intérêt du Bayern Munich pour un retentissant come-back. Interrogé ce mardi par la presse allemande, le président bavarois Oliver Kahn a répondu aux rumeurs. Et l’ancien gardien du Bayern Munich a glacé l’ambiance, affirmant que le champion d’Allemagne en titre n’avait aucunement l’intention de proposer un nouveau contrat à Franck Ribéry. Voilà qui va faire déchanter l’international français, qui était sans doute très favorable à un retour en terres bavaroises.

Oliver Kahn enterre la piste Franck Ribéry

« J'ai adoré jouer aux côtés de Franck, puis le voir évoluer dans la peau d'un spectateur » a lancé le président du Bayern Munich avant d’être très clair au sujet des intentions du Bayern Munich au sujet de l’avenir de Franck Ribéry. Et mettant ainsi fin aux rumeurs concernant un potentiel retour de l’international tricolore chez le champion d’Allemagne. « Ces dernières semaines, nous avons échangé à plusieurs reprises et je l'ai souvent croisé au restaurant à Munich, mais nous n'avons pas l'intention de lui offrir de contrat. Ce n'est pas dans nos plans ». Reste maintenant à voir où l’attaquant de 38 ans rebondira, lui qui a encore récemment fait savoir à son entourage qu’il n’avait absolument pas l’intention de prendre sa retraite. Franck Ribéry, qui s’est révélé sur le tard au plus haut niveau, a encore de l’énergie à revendre. De quoi motiver certains clubs à miser sur lui dans les semaines à venir…