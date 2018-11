All : Face caméra, Franck Ribéry demande pardon à Patrick Guillou

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Après son altercation avec Patrick Guillou samedi dernier, Franck Ribéry a officiellement présenté ses excuses pour son comportement.

Remonté contre le consultant de beIN Sports, qui l’avait jugé fautif sur deux buts encaissés contre le Borussia Dortmund (défaite 3-2), l’ailier du Bayern Munich avait adressé trois gifles à son compatriote français. Une affaire que le club bavarois a tenu à régler en privé, au cours d’une réunion entre Ribéry et l’ancien adjoint de Willy Sagnol. Il ne manquait plus que les excuses publiques du joueur qui s’est confié dans une vidéo sur le site officiel du Bayern.

« C'était bien qu'il soit venu à Munich. Nous avons longuement parlé de ce qui s'est passé après le match à Dortmund et bien sûr, j'ai commis une erreur, a reconnu l’ex-international tricolore. J'étais très ému après le match. Je me suis excusé auprès de Patrick Guillou et de sa famille et j'espère que c'est fini maintenant. Cette conversation était importante pour moi et pour lui aussi. » Même si le champion d’Allemagne n’a rien annoncé à ce sujet, Ribéry peut s’attendre à une sanction.