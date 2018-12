All : Cristiano Ronaldo pour 100 ME, le Bayern a senti l’arnaque

Dans : Bundesliga, Serie A, Mercato.

En apprenant que Cristiano Ronaldo était disponible sur le marché des transferts, la Juventus Turin n’a pas hésité cet été.

La Vieille Dame a tout de suite accepté de débourser 100 millions d’euros pour sa venue en provenance du Real Madrid. Quelques mois plus tard, les Bianconeri ne regrettent absolument pas leur investissement. L’attaquant portugais a en effet le rendement attendu, lui qui totalise déjà 11 buts et 7 passes décisives sous ses nouvelles couleurs. Autant dire que la Juve est devenue un sérieux candidat en Ligue des Champions.

Mais tous ces arguments ne suffisent pas pour convaincre le Bayern Munich et son président Uli Hoeness, persuadé que le club turinois a réalisé une mauvaise affaire. « Il a 33 ans et il nous aurait coûté 100 millions d'euros. On l'aurait fait les yeux fermés pour ce prix s'il avait 24 ans », a répondu le dirigeant allemand à Bild. Il faut dire que le champion d’Allemagne n’est pas du genre à miser de grosses sommes au mercato. Pourtant, après les départs annoncés de Franck Ribéry et d’Arjen Robben l’été prochain, il faudra bien mettre la main à la poche.