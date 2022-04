9 secondes et une bourde, le Bayern Munich battu sur tapis vert ?

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich s'est largement imposé à Fribourg 1-4. Un succès qui ne souffre d'aucune contestation sur le terrain mais qui pourrait être perdu par les Bavarois. Tout cela pour une entorse au règlement de neuf secondes.

Samedi, le Bayern a assommé la course au titre en Bundesliga. Les Bavarois sont allés gagné chez le cinquième Fribourg 1-4 avant que, quelques heures plus tard, Dortmund ne perde sur le même score face à Leipzig. L'après-midi bavaroise en Forêt Noire a été sans nuage du moins sur le coup. Juste après le coup de sifflet final, l'entraîneur adverse Christian Streich clamait en conférence de presse que le Bayern devait perdre la rencontre sur tapis vert. Qu'est ce qui peut motiver une telle demande ? Il faut revenir à la 85e minute du match entre le SC Fribourg et le Bayern Munich.

Le Bayern procède alors à des changements avec l'entrée de Marcel Sabitzer à la place du numéro 29. Or, aucun bavarois ne possède ce numéro et ne sort donc. L'erreur est vite corrigée avec la sortie du 11, Kingsley Coman. Cependant, pendant les huit-neuf secondes qu'a pris la correction, Sabitzer était déjà entré et le Bayern évoluait à 12 sur le terrain. Une erreur anodine mais contraire au règlement qui peut entraîner une défaite sur tapis vert et cela Christian Streich l'a bien compris.

Freiburg coach Christian Streich asked at the press conference if he will appeal to the DFB-Sportgericht re the subs incident. He says he doesn‘t think he has to, or even say anything about it. Simply that they play under rules. No one else should have anything to say. #SCFFCB