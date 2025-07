65 ME pour Xavi Simons, Chelsea défie Arsenal

Après deux saisons du côté du RB Leipzig, Xavi Simons est sur le départ. Le Néerlandais n’a d'yeux que pour la Premier League. Deux clubs se lancent dans la bataille pour le milieu de terrain de 22 ans. Leipzig a déjà fixé le prix de l’ancien parisien.

Deux ans après avoir quitté la France pour l’Allemagne, Xavi Simons semble en avoir terminé avec la Bundesliga. L’international néerlandais (28 sélections, cinq buts), va quitter Leipzig cet été. Il aura fallu attendre mi-juillet pour que deux prétendants passent à l’offensive pour l’ancien joueur du PSG. Le milieu de terrain de 22 ans a vécu une saison correcte du côté de la Bundesliga. En 33 apparitions toutes compétitions confondues, le natif d’Amsterdam a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives. C’est un peu moins que ses standards de l’an passé. En interne, les relations entre le joueur et le club se sont légèrement dégradées. En cause, l’attitude du Néerlandais n’a pas toujours plus.

Arsenal and Chelsea both have Xavi Simons on their radar, as reported last month. Leipzig haven't had any approaches or bids yet.



Simons keen on a Premier League move, and to leave this summer.



Leipzig paid €50m+€30m, but not all add-ons triggered since leaving PSG.



€65m… pic.twitter.com/Y1enIcoAkm