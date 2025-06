Allemagne - France ‍: à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Battue par l’Espagne jeudi soir, la France affronte l’Allemagne ce dimanche dans la petite finale de la Ligue des Nations.

Quelle heure pour Allemagne - France ?

En cas de victoire contre l’Espagne en demi-finale, les Bleus auraient eu droit au prime time avec un match ce dimanche à 21 heures. Mais en raison de sa défaite face à la Roja, l’équipe de France va disputer la petite finale de la Ligue des Nations. Une affiche de prestige tout de même face à l’Allemagne, dont le coup d’envoi sera donné à 15 heures à Stuttgart.

Sur quelle chaîne suivre Allemagne - France ?

Comme pour la demi-finale contre l’Espagne jeudi soir, c’est sur TF1 que sera diffusée la petite finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Allemagne ce dimanche après-midi. De même, la première chaîne diffusera ce dimanche soir à 21 heures la finale entre l’Espagne et le Portugal.

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒕𝒆 👊



⚽️ Ligue des Nations - Petite finale

🇩🇪 Allemagne 🆚 France 🇫🇷

🕒 RDV à 15h00 sur @TF1 pour soutenir les Bleus !#FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3YGsVLuFfP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2025

Les compos probables de Allemagne - France :

Les deux sélectionneurs procéderont à quelques changements pour cette petite finale de Ligue des Nations, qui va leur permettre de voir certains joueurs moins utilisés lors des derniers matchs. Du côté allemand, l’attaque aura tout de même fière allure avec la présence attendue de Gnabry, Wirtz, Fullkrug et Sané. La défense est moins huppée sur le papier et pourrait offrir de belles opportunités de briller à l’attaque de la France.

La compo probable de l’Allemagne : Ter Stegen - Kimmich, Anton, Tah, Mittelstadt - Goretzka, Gross, Wirtz - Gnabry, Sané, Fullkrug

Du côté de l’équipe de France, de nombreux changements sont également attendus par rapport à la demi-finale contre l’Espagne. En attaque, Didier Deschamps est privé de Barcola et de Dembélé, blessés et renvoyés au PSG. Kolo Muani, Thuram et Cherki sont donc pressentis pour débuter au côté de Mbappé tandis que Doué sera sans doute laissé au repos. Tchouaméni pourrait retrouver sa place au milieu à côté de Rabiot tandis qu’en défense, les quatre joueurs pourraient changer avec selon L’Equipe, une animation composée de Gusto, Badé (ou Pavard), Lucas Hernandez et Digne.

La compo probable de la France : Maignan - Gusto, Badé, L.Hernandez, Digne - Tchouaméni, Rabiot, Cherki - Kolo Muani, Thuram, Mbappé