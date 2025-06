45 ME pour un Grec de 17 ans, Arsenal craque

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Arsenal réfléchit déjà aux contours de son effectif en allant chercher Konstantinos Karetsas, le milieu offensif du KRC Genk, âgé de 17 ans. Pour le recruter, les Gunners sont prêts à faire des folies en sortant une somme complètement démentielle

La saison qui vient de se conclure a laissé un goût amer aux dirigeants et au staff d'Arsenal. Malgré toute la bonne volonté de Mikel Arteta, les Gunners n'ont pas réussi à faire mieux qu'une deuxième place en Premier League et une élimination en demi-finales de Ligue des champions. Le tout, en ne remportant aucune coupe nationale. Autant d'échecs qui alimentent encore et toujours cette fameuse étiquette d'éternels seconds. Pour s'assurer à l'avenir un meilleur rendement, la direction du club londonien a pris la décision de se renforcer grâce au mercato. Mais la folie de la période de transferts semble l'avoir gagnée car elle est prête à lâcher une somme complètement folle pour un jeune milieu de terrain du KRC Genk.

Arsenal sort le grand jeu pour un espoir grec

Real Madrid : Rodrygo à Arsenal, Pérez dit oui https://t.co/T7dsf0e8xL — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2025

Grand espoir du football grec, Konstantinos Karetsas sort d'une saison pleine de promesses. A seulement 17 ans, le milieu offensif dotés de qualités techniques reconnus et d'un potentiel immense, fait actuellement l'objet d'une offensive démentielle d'Arsenal, indique Amna News. L'agence de presse nationale grecque indique que les Gunners sont proches de trouver un accord avec Genk pour un transfert évalué à 45 millions d'euros. Une somme complètement folle pour un joueur qui n'a aucun bagage sur la scène européenne ni dans un grand championnat. De quoi préparer un avenir sans Martin Odegaard ?

En tout cas, si le club londonien est prêt à dépenser une telle somme, c'est qu'il est conquis par Konstantinos Karetsas et qu'il croit en sa progression. Déjà international grec (2 capes), le milieu offensif gaucher sort d'une saison à 3 buts et 4 passes décisives et a participé à 39 rencontres toutes compétitions confondues. La presse grecque indique d'ailleurs qu'en cas de recrutement cet été, il resterait une saison supplémentaire à Genk pour continuer à s'aguerrir. Une option sur le long-terme, donc.