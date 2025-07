10 ans de suspension, l'UEFA ne rigole pas

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

L’UEFA a décidé de frapper très fort contre le FK Arsenal Tivat. En effet, l’instance a condamné le club monténégrin d’une suspension de dix ans aux compétitions européennes en plus d’une amende de 500.000 euros en raison de matchs truqués lors de la saison 2023-2024 de Conférence League.

« À la suite d’une enquête et d’une procédure disciplinaire contre le FK Arsenal Tivat et d’autres personnes en relation avec des violations présumées du Règlement disciplinaire de l’UEFA (RD) lors des matchs de l’UEFA Conference League 2023/24 entre l’Alashkert FC et le FK Arsenal Tivat en juillet 2023, la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA (CEDB) a annoncé les décisions suivantes :

FK Arsenal Tivat (club) : interdiction de 10 ans de compétitions UEFA (jusqu’à la saison 2034/2035) et amende de 500 000 €

Nikola Celebic (FK Arsenal Tivat – joueur) : suspension à vie

Ranko Krgovic (FK Arsenal Tivat – entraîneur) : suspension à vie

Cetko Manojlovic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

Radule Zivkovic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

Dusan Puletic (FK Arsenal Tivat – joueur) : 10 ans de suspension

Milan Vignjevic (maintenant manager du FK Radnicki Obrenovac)

10 ans de suspension - Goran Janjusevic (maintenant manager du FK Radnicki Obrenovac) : 6 ans de suspension

Christos Psomiadis (aucun club spécifié) : 8 ans de suspension » a publié l’UEFA dans un communiqué officiel ce mercredi.