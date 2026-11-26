Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi montre son meilleur visage avec la Roma. Ses prestations convaincantes ont même étonné son ancien directeur sportif Medhi Benatia, persuadé que le défenseur central peut viser plus haut.

Pour ses retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, Leonardo Balerdi a dû se contenter de jouer les spectateurs. Le défenseur central prêté par l’Olympique de Marseille à la Roma n’a pas disputé le match de Ligue des Champions au Parc des Princes (2-2) mercredi soir. L’entraîneur Gian Piero Gasperini a préféré le laisser sur le banc des remplaçants à cause d’une douleur à la cheville. Sans cette gêne, l’Argentin avait de grandes chances de débuter la rencontre, lui qui a obtenu les faveurs de son coach depuis son arrivée cet été.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund montre un meilleur visage en Italie où l’on apprécie notamment ses qualités athlétiques et son agressivité. Sa réussite de l’autre côté des Alpes a même étonné Medhi Benatia. L’ex-directeur sportif de l’Olympique de Marseille connaît bien le potentiel de Leonardo Balerdi qui, selon lui, a les moyens d’atteindre un club comme le Real Madrid s’il parvient enfin à gommer ses erreurs grossières.

S'il ne faisait pas d'erreurs... - Medhi Benatia

« J’ai été surpris de son impact sur la Serie A, a reconnu le consultant de Canal+. Il en a surpris plus d’un et notamment son coach, Gasperini, qui l’avait comparé à Baresi. Cela montre que Leo est capable de très belles choses. Il est souvent sur la photo, il peut avoir des trous de concentration, mais pour moi, c’est un défenseur moderne, capable de défendre avec personnalité, laisser 60 mètres derrière, de marquer des buts… Forcément, il fait des erreurs, s'il n'en faisait pas, il serait peut-être au Real Madrid. C’est quelqu’un que j’estime parce que c’est quelqu’un qui ne se cache jamais. » Qui sait ? A 27 ans, Leonardo Balerdi n’a peut-être pas fini de nous surprendre.