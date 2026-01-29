Ludogorets - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Live 3)

8e et dernière journée de l'Europa League :

La compo de Ludogorets : Bonmann - Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov - Duarte, Naressi - Stanic, Caio Vidal, Erick Marcus - Bile.

La compo de l’OGC Nice : Diouf - Louchet, Mendy, Bah, Mantsounga - Coulibaly, Ndombele, Everton - Gouveia, Kevin Carlos, Jansson.