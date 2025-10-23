Lille - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+)

3e journée de l'Europa League :

La compo du Lille OSC : Özer - Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - Raghouber, André - Fernandez-Pardo, Sahraoui, Felix Correia - Igamane.

La compo du PAOK Salonique : Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Mady Camara, Meïté - Despodov, Konstantelias, Zivkovic - Chalov.