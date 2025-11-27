ICONSPORT_278313_0002
Pierre Mauroy

Lille - Dinamo Zagreb : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Europa League27 nov. , 17:39
parQuentin Mallet
Lille :
Özer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Bentaleb, André - Haraldsson, Mukau, Correia - Igamane
Dinamo Zagreb :
Filipovic - Mikic, McKenna, Sergi Domínguez, Viniof - Ljubicic, Misic, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha.
Derniers commentaires

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il a vendu l'arena, mais l'argent, il est ou?? dans la galaxie textor, une bulle qui va eclater, et qui fuit deja

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

John textor est un genie, il a degradé les comptes de l'ol!!! t'as raison, changes rien

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

