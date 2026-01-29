PSG : Des attaquants maladroits, Vitinha commence à s'énerver

Contraint de passer par les barrages de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain subit les conséquences du match nul concédé face à Newcastle (1-1) mercredi. Les Parisiens ont encore manqué d’efficacité. Une maladresse qui commence sérieusement à agacer Vitinha.

Alors que la qualification directe lui tendait les bras, le Paris Saint-Germain a trouvé le moyen de passer à côté. Les hommes de Luis Enrique, un temps en course pour l’une des deux premières positions, ont terminé la saison régulière de Ligue des Champions hors du Top 8. Leur 11e place les envoie en barrages avec deux matchs supplémentaires à ajouter à leur calendrier. Si la mauvaise nouvelle ne dérange pas l’entraîneur Luis Enrique, Vitinha n’a pas l’air de s’en réjouir.

Après le nul concédé face à Newcastle mercredi, le milieu du Paris Saint-Germain a partagé sa frustration. L’international portugais ne comprend pas comment ses coéquipiers peuvent manquer autant d’occasions match après match. « Comment on encaisse cet échec pour le Top 8 ? D'une manière difficile, parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour gagner le match et être dans les 8 premiers. C'était ça notre but, notre objectif, on a tout fait pour ça, a regretté le buteur parisien du soir sur Canal+. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu gagner dans un match qu'on a contrôlé, où on a trop d'occasions. »

Encore une fois, on n'a pas marqué pour gagner - Vitinha

« Je suis content de ce que l’équipe a produit. Il faut garder la tête froide. Le résultat n’est pas à notre goût, on veut toujours gagner, mais il faut voir le contenu. On a encore fait un grand match contre une équipe très difficile, très physique. Maintenant, il faut voir contre qui on va tomber. On a eu les occasions pour marquer, pour gagner. Malheureusement, encore une fois, on n’a pas marqué pour gagner », a insisté Vitinha en attendant le tirage au sort qui déterminera vendredi si le Paris Saint-Germain affrontera l’AS Monaco ou les Azerbaïdjanais de Qarabag.