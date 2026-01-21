Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 7e journée

Europa League22 janv. , 00:00
parAlexis Rose
0
7e journée de l'Europa League :
Jeudi 22 janvier
18h45 : Fenerbahçe - Aston Villa (sur Canal+ Foot)
Bologne - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live)
PAOK Salonique - Betis Séville (sur Canal+ Live)
BSC Young Boys - Olympique Lyonnais (pas de diffusion en France)
FC Viktoria Plzen - FC Porto (sur Canal+ Live)
SK Brann - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)
Malmö FF - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)
Feyenoord - SK Sturm Graz (sur Canal+ Live)
Fribourg - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live)
21h00 : SC Braga - Nottingham Forest (sur Canal+ Live)
OGC Nice - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Foot)
FC Utrecht - KRC Genk (sur Canal+ Live)
AS Rome - Stuttgart (sur Canal+ Live)
Glasgow Rangers - PFC Ludogorets (sur Canal+ Live)
Red Bull Salzbourg - FC Bâle (sur Canal+ Live)
Celta Vigo - Lille OSC (sur Canal+)
Ferencváros TC - Panathinaïkos FC (sur Canal+ Live)
GNK Dinamo - FCSB (sur Canal+ Live)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Lyonnais
15650113310
2
FC Midtjylland
1565011358
3
Aston Villa
1565011046
4
Real Betis
1464201147
5
SC Freiburg
146420936
Tout afficher
