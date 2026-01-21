EL : Programme TV et résultats de la 7e journée

7e journée de l'Europa League :

Jeudi 22 janvier

18h45 : Fenerbahçe - Aston Villa (sur Canal+ Foot)

Bologne - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live)

PAOK Salonique - Betis Séville (sur Canal+ Live)

BSC Young Boys - Olympique Lyonnais (pas de diffusion en France)

FC Viktoria Plzen - FC Porto (sur Canal+ Live)

SK Brann - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)

Malmö FF - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)

Feyenoord - SK Sturm Graz (sur Canal+ Live)

Fribourg - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live)