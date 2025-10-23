EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

3e journée de l'Europa League :

Jeudi 23 octobre

18h45 : Fenerbahçe - Stuttgart (sur Canal+ Live)

SC Braga - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)

Go Ahead Eagles - Aston Villa (sur Canal+ Live)

Olympique Lyonnais - FC Bâle (sur Canal+ Foot)

FCSB - Bologne (sur Canal+ Live)

SK Brann - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)

Feyenoord - Panathinaïkós FC (sur Canal+ Live)

KRC Genk - Betis Séville (sur Canal+ Live)

Red Bull Salzbourg - Ferencváros TC (sur Canal+ Live)

21h00 : Lille OSC - PAOK Salonique (sur Canal+)

BSC Young Boys - PFC Ludogorets 1945 (sur Canal+ Live)

AS Rome - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live)

Fribourg - FC Utrecht (sur Canal+ Live)

Malmö FF - GNK Dinamo (sur Canal+ Live)

Maccabi Tel Aviv FC - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)

Nottingham Forest - FC Porto (sur Canal+ Live)

Celtic Glasgow - SK Sturm Graz (sur Canal+ Live)

Celta Vigo - OGC Nice (sur Canal+ Foot)