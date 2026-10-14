EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Vous les supporters du PSG.... vous êtes tellement fanatique de votre club que vous en avez perdu toute objectivité. Revoit le match.... et tu verras bien. Le première mi-temps... il y a rien à dire... le PSG était vraiment au dessus de City. Mais.... en deuxième mi-temps.... le PSG s'est fait bouffer par City qui aurait pu revenir au score... et bien plus... s'il n'avait pas gâché autant d'occasions de but. Le PSG s'en tire bien... très bien même !