Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
parAlexis Rose
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2e journée de l'Europa League :
Jeudi 15 octobre
18h45 : AZ - Hapoel Beer Sheva (sur Canal+ Live 9)
SCU Torreense - Sunderland (sur Canal+ Live 5)
Sparta Prague - Lillestrom SK (sur Canal+ Live 8)
NK Celje - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live 10)
Royale Union Saint-Gilloise - Real Sociedad (sur Canal+ Live 6)
Lech Poznań - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Live 7)
Red Bull Salzbourg - Milan AC (sur Canal+ Live 4)
Olympique Lyonnais - Crystal Palace (sur Foot+)
21h00 : AFC Bournemouth - SK Sturm Graz (sur Canal+ Live 7)
Jagiellonia Bialystok - FC Ararat-Armenia (sur Canal+ Live 10)
TSG Hoffenheim - Beşiktaş (sur Canal+ Live 6)
Olympique de Marseille - Olympiakos (sur Canal+)
SL Benfica - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live 5)
Celta Vigo - Juventus Turin (sur Canal+ Live 4)
N.E.C. Nimègue - Levski Sofia (sur Canal+ Live 11)
GNK Dinamo - RSC Anderlecht (sur Canal+ Live 8)
Stade Rennais - AEK Athènes (sur Foot+)
Ferencváros TC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live 9)

Europa League

CalendrierRésultats

Phase de ligue

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Juventus logo
Juventus
31100505
2Crystal Palace logo
Crystal Palace
31100404
3Sparta Praha logo
Sparta Praha
31100413
4Beşiktaş logo
Beşiktaş
31100413
5Union Saint-Gilloise logo
Union Saint-Gilloise
31100303
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Derniers commentaires

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

C est surtout toi qui n a rien compris et qui n a pas le match ni l apres match ...

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Rappelle moi le score stp ? Rappelle nous le classement general ? il y a des choses qui sont factuelles et il y a les conneries que tu racontes, " Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire", donc ton histoire de bouffer garde la pour le match de ton equipe, Jeudi...

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

😆😂🤣 Tu n'as rien compris !!!! Mdr

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

T as raison il y a de l eau ds le gaz car il a eu des vacances...^^ Ne change rien !!!

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Vous les supporters du PSG.... vous êtes tellement fanatique de votre club que vous en avez perdu toute objectivité. Revoit le match.... et tu verras bien. Le première mi-temps... il y a rien à dire... le PSG était vraiment au dessus de City. Mais.... en deuxième mi-temps.... le PSG s'est fait bouffer par City qui aurait pu revenir au score... et bien plus... s'il n'avait pas gâché autant d'occasions de but. Le PSG s'en tire bien... très bien même !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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