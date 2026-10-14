EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

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C est surtout toi qui n a rien compris et qui n a pas le match ni l apres match ...
Rappelle moi le score stp ? Rappelle nous le classement general ? il y a des choses qui sont factuelles et il y a les conneries que tu racontes, " Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire", donc ton histoire de bouffer garde la pour le match de ton equipe, Jeudi...
😆😂🤣 Tu n'as rien compris !!!! Mdr
T as raison il y a de l eau ds le gaz car il a eu des vacances...^^ Ne change rien !!!
Vous les supporters du PSG.... vous êtes tellement fanatique de votre club que vous en avez perdu toute objectivité. Revoit le match.... et tu verras bien. Le première mi-temps... il y a rien à dire... le PSG était vraiment au dessus de City. Mais.... en deuxième mi-temps.... le PSG s'est fait bouffer par City qui aurait pu revenir au score... et bien plus... s'il n'avait pas gâché autant d'occasions de but. Le PSG s'en tire bien... très bien même !
|Équipe
|Pts
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|-4
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