EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League02 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
2e journée de l'Europa League :
Jeudi 2 octobre
18h45 : FCSB - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)
Celtic Glasgow - SC Braga (sur Canal+ Live)
AS Rome - Lille OSC (sur Canal+ Foot)
Fenerbahçe - OGC Nice (sur Canal+ Sport)
SK Brann - FC Utrecht (sur Canal+ Live)
Bologne - Fribourg (sur Canal+ Live)
FC Viktoria Plzen - Malmö FF (sur Canal+ Live)
PFC Ludogorets - Betis Séville (sur Canal+ Live)
Panathinaïkós FC - Go Ahead Eagles (sur Canal+ Live)
21h00 : FC Bâle - Stuttgart (sur Canal+ Live)
Olympique Lyonnais - Red Bull Salzbourg (sur Canal+)
Feyenoord - Aston Villa (sur Canal+ Live)
FC Porto - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live)
SK Sturm Graz - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)
KRC Genk - Ferencváros TC (sur Canal+ Live)
Maccabi Tel Aviv FC - GNK Dinamo (sur Canal+ Live)
Nottingham Forest - FC Midtjylland (sur Canal+ Live)
Celta Vigo - PAOK Salonique (sur Canal+ Live)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Panathinaikos
31100341
2
Dinamo Zagreb
31100231
3
FC Midtjylland
31100220
4
Roma
31100121
5
Ludogorets
31100121
Tout afficher
0
Loading