Stade Vigo Nice Europa

Celta Vigo - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa League23 oct. , 20:00
parAlexis Rose
0
3e journée de l'Europa League :
La compo du Celta Vigo : Radu - Fernandez, Starfelt, Alonso - Carreira, Fran Beltran, Roman, Hugo Alvarez - Aspas, Pablo Duran, Zaragoza.
La compo de l’OGC Nice : Diouf - Oppong, Bah, Bard - Clauss, Louchet, Abdul Samed, Abdi - Cho, Kevin Carlos, Sanson.

Europa League

23 octobre 2025 à 21:00
Celta de Vigo
Aspas Juncal2'
1
1
Nice
Cho16'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
38
J. Clauss
NiceNice
Carton jaune
29
J. Clauss
NiceNice
But
16
M. Cho
NiceNice
But
2
I. Aspas Juncal
Celta de VigoCelta de Vigo
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Greif OL
OL

Le héros de l'OL déjà adulé

vous vous fichez de notre gueule nasser al khelaifi craque iconsport 267396 0726 398414
PSG

Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Fil Info

21:30
Le héros de l'OL déjà adulé
21:00
Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?
20:47
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
20:47
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
20:43
EL : L'OL poursuit son sans-faute
20:41
CL : Panichelli illumine Strasbourg
20:30
Liga : Javier Tebas censure les matchs et assume
20:00
Lille - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+)

Derniers commentaires

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nn ce sera les Young Boys de Bern

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo a Lyon ça fait plaisir !

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo même si on a souffert dans le dernier quart d'heure mais victoire amplement méritée 💪💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading