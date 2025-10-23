Celta Vigo - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

3e journée de l'Europa League :

La compo du Celta Vigo : Radu - Fernandez, Starfelt, Alonso - Carreira, Fran Beltran, Roman, Hugo Alvarez - Aspas, Pablo Duran, Zaragoza.

La compo de l’OGC Nice : Diouf - Oppong, Bah, Bard - Clauss, Louchet, Abdul Samed, Abdi - Cho, Kevin Carlos, Sanson.