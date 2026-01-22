Celta Vigo - LOSC : les compos (21h00 sur Canal+)

7e journée de l’Europa League :

La compo du Celta Vigo : Radu - Javier Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso - Rueda, Sotelo, Roman, Mingueza - Iago Aspas, Borja Iglesias, Swedberg.

La compo de Lille : Özer - Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud - Mukau, Bentaleb - Broholm, Haraldsson, Félix Correia - Giroud.