Strasbourg - Rayo Vallecano : les compos (21h00 sur Canal+)

Demi-finale retour de la Conférence League :

La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell - Barco, El Mourabet - Diego Moreira, Ouattara, Godo - Enciso.

La compo du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Unai López, Óscar Valentin - De Frutos, Isi Palazón, Akhomach - Alemao.